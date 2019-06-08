Медведев заступился за Голунова

Кандидат в депутаты Московской городской думы Андрей Медведев выступил в защиту корреспондента информационного портала «Медуза» Ивана Голунова.

«Да, и все вопросы, которые подвисли в воздухе, требуют ответа. Хотелось бы увидеть не только доказательства вины. Если они есть. Хотелось бы получить и оценку действий оперативников. Потому что без этого история будет не полной», – написал Медведев в своем канале в Telegram.

Журналиста Ивана Голунова подозревают в сбыте наркотиков. По данным полиции, в рюкзаке у задержанного было найдено наркотическое вещество – мефедрон. В настоящее время Голунова проверяют на причастность к деятельности преступной группы, причастной к наркотрафику в столице.