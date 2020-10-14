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Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецептам

Марьям Ибрагимова
14 октября, 2020 11:16
1 мин
Фото: 9111.ru
Фото: 9111.ru

Лекарства, назначенные жителям страны врачами, должны выдаваться бесплатно, сказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Такое заявление он сделал на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы партии «Единая Россия».

По его мнению, эту инициативу можно продвинуть за счет механизмов обязательного лекарственного страхования. «Нужно поставить задачу по обеспечению лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств», – отметил Медведев.

Кроме того, он заявил, что в новой программе единороссов нужно будет отразить и новые требования по применению современных электронных сервисов и услуг в сфере здравоохранения, укреплению первичного звена, поддержке врачеей и медицинского образования, а также по развитию российской фармакологической промышленности, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Госдуме раскритиковали высокую стоимость российского лекарства от коронавируса.

темы
Единая Россия
лекарства
медведев
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