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Медведь запрещен: россиянок обязали изменить эскиз купальников для выступления на Олимпиаде в Токио
1 июля, 2021 16:57
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Tatiana Morozova/Russian Look/Globallookpress
Эскизы купальников российских синхронисток не понравились Международному олимпийскому комитету (МОК). На Олимпийских играх в Токио они должны были выступать в костюмах с изображением медведя, которое ассоциируется с Россией.
Об инциденте рассказала олимпийская чемпионка Светлана Ромашина. По ее словам, из-за ограничений Всемирного допингового агентства пришлось заменить эскизы купальников и убрать из песни название страны на английском языке.
В обоснование запрета содержится ссылка на рекомендации МОК. Российская сторона не будет оспаривать это решение и сосредоточится на подготовке программы, сообщает РИА Новости.
Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. В прошлом году она не состоялась из-за пандемии.
Вопрос по теме:
Запретить изображение медведя на купальниках российских спортсменок - это не чрезмерное требование МОК?
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