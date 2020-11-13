Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Медведь на пятницу 13-го разрыл могилу и вкусил человеческой плоти

Антон Мельников
13 ноября, 2020 23:55
1 мин
Pixabay
Pixabay

Произошедшее в Ухте, как нельзя подходит ко пятничному дню 13 числа. На местном кладбище медведь разрыл свежую могилу и утащил труп в лес.

Инцидент произошел на Успенском кладбище, по сообщению источника, могила принадлежала женщине, которую похоронили около месяца назад.

По информации журналиста местного издания «Pro город Ухта», вокруг могилы обнаружили множество медвежьих следов. Недалеко в лесу жителям удалось обнаружить яму, в которую медведь зарыл тело. В ближайшее время женщина будет перезахоронена.

Как оказалось, медведь приходил на кладбище уже не первый раз. Обычно он питался едой, которую оставляют на могилах родственники. Вероятно, что сотрудники ритуальных служб нарушили нормативы захоронения и закопали тело недостаточно глубоко, из-за чего медведь учуял запах разложения.

Местный охотовед сообщил, что медведя принято решение отстрелить, передаёт «Pro город Ухта».

темы
происшествия
медведь
кладбище
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!