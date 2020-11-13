Медведь на пятницу 13-го разрыл могилу и вкусил человеческой плоти

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Произошедшее в Ухте, как нельзя подходит ко пятничному дню 13 числа. На местном кладбище медведь разрыл свежую могилу и утащил труп в лес.

Инцидент произошел на Успенском кладбище, по сообщению источника, могила принадлежала женщине, которую похоронили около месяца назад.

По информации журналиста местного издания «Pro город Ухта», вокруг могилы обнаружили множество медвежьих следов. Недалеко в лесу жителям удалось обнаружить яму, в которую медведь зарыл тело. В ближайшее время женщина будет перезахоронена.

Как оказалось, медведь приходил на кладбище уже не первый раз. Обычно он питался едой, которую оставляют на могилах родственники. Вероятно, что сотрудники ритуальных служб нарушили нормативы захоронения и закопали тело недостаточно глубоко, из-за чего медведь учуял запах разложения.

Местный охотовед сообщил, что медведя принято решение отстрелить, передаёт «Pro город Ухта».