«Медуза» вбросила фейк о жестком разгоне незаконного митинга

В преддверии незаконного митинга в Москве, организованного Алексеем Навальным и его адептами, латвийское издание «Медуза» опубликовало вброс о казаках и добровольцах Донбасса, которые якобы собираются разгонять акцию 31 августа. СМИ ссылается на анонимные источники, донося до читателя мысль, будто бы переговоры проводились на самом высшем уровне.

При этом журналисты отмечают, что ни казаки, ни представители СДД эту информацию не подтвердили. В качестве доказательства своих слов либеральная пресса тиражирует заявление главы Союза добровольцев Донбасса Александра Бородая от 10 августа, в котором он не исключил, что члены организации вмешаются, если активисты переступят некую грань.

С помощью подобного рода вбросов либеральная пресса регулярно пытается дискредитировать столичные власти, мол, мэрия так боится организаторов протеста в лице Навального и его подельников Любови Соболь, Ивана Жданова и других, что готова пойти на радикальные меры.

Вместе с тем пользователи Сети не исключили, что таким образом Михаил Ходорковский пытается сорвать незаконную акцию с помощью своих карманных СМИ. Не так давно пресса писала о конфликте интересов заочно осужденного в РФ олигарха и Навального. Однако вброс «Медузы» может преследовать и другую цель. Например, чтобы раззадорить радикально настроенных адептов Навального и заставить их взять на митинг оружие.

Призывы вооружаться имели место в преддверии незаконных митингов 27 июля и 3 августа. У некоторых задержанных на акции изъяли перцовые баллончики, холодное оружие и травматические пистолеты. По факту несанкционированной акции 27 июля СК завел уголовное дело по статье 212 «Массовые беспорядки».