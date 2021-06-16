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Медицинские власти Евросоюза оценили вакцину «Спутник V»
16 июня, 2021 14:04
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Carol Smiljan/Keystone Press Agency/globallookpress
Российский фонд прямых инвестиций рассказал о результатах проверки вакцины «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Инспекция изучила данные о клинических испытаниях препарата.
По результатам проверки получен позитивный отзыв. Об этом пишет ТАСС.
Команда «Спутника V» рассчитывает получить одобрение Европейского регулятора на использование вакцины в ЕС в течение двух месяцев.
В российском фонде опровергли информацию о переносе одобрения российской вакцины. По его данным, никаких задержек нет, экспертиза продолжается.
Ранее сообщалось, что одобрение «Спутника V» в Евросоюзе отложено. Это связано с несвоевременным предоставлением данных клинических испытаний.
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