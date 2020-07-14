Медики получат компенсации за неиспользованный отпуск

Общество

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Российский кабмин утвердил правила субсидирования регионов средствами для выплат по отпускам медикам и другим работникам.

Речь идет о тех, то получил стимулирующие выплаты за особо важную работу, особые условия труда или дополнительные нагрузки в текущем году. Ранее правительство выделило Минфину более 5 миллиардов рублей на оплату отпусков или компенсаций за неиспользованный отдых медикам и другим работникам. Речь идет о младшем и среднем медицинском персонале, врачах и водителях скорой помощи и сотрудниках медицинских организаций, подведомственных органам власти, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, стимулируешие выплаты медицинским работникам, которые оказывают помощь заболевший COVID-19, будут продлены до конца лета. С таким заялением выступил глава России Владимир Путин.

Он отметил, что выплаты будут учтены при расчете отпускных.

«При этом обращаю внимание: мы приняли решение, что все выплаты за особые условия труда полностью освобождены от налога на доходы физических лиц. То есть положенные деньги медицинские работники должны получать в полном объеме, без налоговых удержаний — что называется, чистыми.

Но считаю, что только этого недостаточно. Наряду с налогами нужно решить и такой чувствительный вопрос, как отпускные. Тем более что свои планы на летний отдых многие медицинские работники откладывают, переносят на более поздний срок», — пояснил президент в беседе с медработниками по видеосвязи.