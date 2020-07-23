Медик из Владимирской области дважды заразился COVID-19

Общество

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Сотрудник одной из больниц Владимирской области дважды заразился COVID-19 в течение двух месяцев.

Как сообщил глава региона Владимир Сипягин, работающие с пациентами врачи так же заражаются коронавирусной инфекцией и после страдают от пневмонии. По словам губернатора, болезнь не только тяжело протекает, но и надолго выводит человека из строя. Он призвал граждан соблюдать меры безопасности.

Всего в области выявили 5 тысяч 333 случая заражения коронавирусом, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, ультрафиолетовое излучение быстро и эффективно уничтожает COVID-19 и поэтому может активно использоваться в борьбе с коронавирусом.

Как сообщил профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи, в ходе исследования вирус помещали в капельки воды, а затем подвергали различным дозам солнечного излучения в коротковолновом диапазоне — ультрафиолету С (УФ-С).

Как оказалось, воздействие УФ-излучения даже в малых дозах в течение нескольких секунд способно привести к инактивации вируса.

Следующий эксперимент миланские иммунологи поставили уже с ультрафиолетом длинноволнового (УФ-А) и средневолнового диапазона (УФ-В). Результат был тот же самый.

Как отметил Клеричи, солнечные лучи, проникающие летом в земную атмосферу, способны практически полностью убивать вирус, содержащийся в капельках слюны, которые возникают при кашле или разговоре с инфицированным человеком, сообщает РИА Новости.