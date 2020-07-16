Мечтавшая похудеть благовещенка стала фигуранткой уголовного дела о контрабанде

Общество

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Жительница Благовещенска заказала в Китае таблетки для похудения, в результате чего стала фигуранткой уголовного дела о контрабанде и сбыте сильнодействующих веществ.

Эксперты МВД по Забайкальскому краю обнаружили в волшебных таблетках 31 грамма сибутрамина — анорексигенноого вещества, вызывающего чувство насыщения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в данный момент правоохранители устанавливают, предназначались ли таблетки для личного пользования или сбыта. В первом случае благовещенке грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Во втором случае УК РФ предусматривает более жесткое наказание.