Мечтал о «це Європе», а угодил на нары

Украинцы резко перехотели вступать в ЕС. Как же так, спросите вы? Очень просто: одна из ведущих стран Евросоюза посмела осудить за убийство своего подданного вояку АТО, упрятав его за решётку на 24 года – даже больше, чем того требовала прокуратура. История, достойная романа – уж слишком сильна в ней роль роковых совпадений. Но обо всём по порядку.

Кульминация истории разворачивалась в зале суда. Приговор зачитывали под громогласное «Слава Украине!». Помещение было набито людьми в вышиванках, пришедших поддержать своего «хероя», который не «вмер», но белый свет увидит нескоро. Судили Виталия Маркива, воевавшего в Донбассе на стороне ВСУ. Дело происходило в Италии. А в это самое время ещё около сотни агрессивных людей в вышиванках изрыгали проклятия у стен посольства европейской страны в Киеве, требуя освободить Маркива.

Фото: 112.ua

Кто кого убил

Итальянцы судили Маркива за убийство Андреа Роккелли –итальянского фотографа-фрилансера, приехавшего освещать конфликт в Донбассе в 2014 году. Машина, в которой находился Роккелли и переводчик, россиянин Андрей Миронов, попала под обстрел со стороны засевших на горе Карачун украинцев, недалеко от Славянска. Оба погибли, но в той бойне чудом выжил ещё один журналист, француз Уильям Рогелон. Он-то и рассказал подробности произошедшего у горы Карачун.

По его словам, в их сторону было выпущено от 40 до 60 снарядов, причём били прицельно. Рогелон был ранен, но успел убежать к донбасским ополченцам, которые переправили его в больницу. Лишь благодаря его показаниям, а также настойчивости близких погибшего итальянца да коллег-журналистов, дело дошло до финальной точки.

Приключения итальянца в АТО

Маркив не оказался бы за решёткой, если бы не одно обстоятельство. Он тоже, как ни странно, гражданин Италии – перебрался жить в Европу ещё в 2003 году, но после Майдана отправился на историческую родину, убивать «сепаров». В АТО он дослужился до командира взвода и с удовольствием раздавал журналистам интервью о своей праведной патриотической деятельности.

Именно Маркив, как считает итальянское следствие, отдал приказ открыть огонь по железнодорожному переезду, где и погиб Роккелли. К слову, он стал первым журналистом, погибшим в Донбассе. При схожих обстоятельствах, чуть позже под обстрел ВСУ попадёт машина, в которой ехал фотокорреспондент РИА Новости Андрей Стенин и двое его коллег из местных журналистов…

В Италию Маркив отправился сам, решив навестить мать, в 2017 году. Его задержали прямо в аэропорту, чего украинец, видимо, никак не ожидал – дело было возбуждено давно, но никаких подвижек в нем долгое время не наблюдалось. Оказалось, зря не ожидал: в Европе, как известно, закон – есть закон. Неотвратимость наказания, всё вот это вот. И следствие обязательно во всём разберется. И, как видим, разобралось.

Последствия

Что началось в стане вышитых, описывать можно долго, в стихах да яркими красками. «А зачем нам в таком случае ЕС?» - вопрошает украинский журналист Вячеслав Четило. «В одной из ведущих стран ЕС не только нет справедливого суда, но, оказывается, нет даже разделения властей. И верховодит там Путин».

«Приговор Виталию Маркиву - это крушение итальянского правосудия. Это шок. Это полный бред. Раньше я думал, что в мире есть только одна страна, полностью поехавшая головой на том, что украинские фашисты убивают мирных граждан, теперь оказывается - их две», - вторит ему воскресший при известных обстоятельствах журналист Аркадий Бабченко.

Дальше всех пошел Дмитрий Ярош, бывший лидер сами знаете какой запрещённой в России украинской националистической организации, ныне – народный депутат. Он призвал захватывать в плен граждан Италии и предъявлять им обвинение в сепаратизме, чтобы затем выменять на них Маркива.

Суд есть суд

Собственно, винить в произошедшем украинцы могут лишь сами себя, но никак не Путина. Над делом работали не только итальянские следователи – они сотрудничали с украинской стороной. Впрочем, сотрудничеством это можно назвать с большой оговоркой. Украинская сторона всячески изворачивалась и не желала признавать очевидное, а на все официальные запросы из Италии слала отписки – мол, фотографа убили «сепаратисты», мы ни при чём – у нас миномётов не было, и вообще, там шёл бой с ополчением под предводительством Игоря Стрелкова, с него и спрашивайте.

Более того, как заявлял адвокат семьи Роккелли, украинская сторона пыталась фальсифицировать материалы по делу и передавала итальянским коллегам недостоверную и бесполезную информацию. Кроме того, выяснилось, что украинское командование инструктировало солдат ВСУ, свидетелей по делу, о том, что следует говорить итальянцам, чтобы украинская версия выглядела убедительнее.

Не помогут

Защищать Маркива пытались все, от Арсена Авакова до украинской диаспоры в Италии, скинувшейся на адвоката «херою». Не помогло ничего – ни личные контакты и просьбы освободить АТОшника, ни парады в вышиванках. Не поможет и требование президента Украины Владимира Зеленского немедленно вернуть на родину украинца – украинец-то, как мы помним, гражданин Италии, так что оснований для его выдачи как-то особо и нет.

А сколько таких Маркивых испачкали руки по локоть в крови по всей Украине? Они думали, что защищают страну. Точнее, уверяли самих себя в этом, выпуская мины на головы ни в чём не повинных людей – вот что сотворила с ними вседозволенность Майдана, как джинн, выпущенная из бутылки, требовавшая крови. Украинцы зря чувствуют себя безнаказанными. Да, к приговору Маркиву привела цепь роковых совпадений. Но решение миланского суда – отличный прецедент, который ляжет в основу будущего трибунала. Который втолкует, притом очень жёстко, украинцам, что так – нельзя. И никакой президент не поможет.