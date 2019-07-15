Мечтал о «це Європе», а угодил на нары
3 мин чтения
Фото: Facebook Натальи Кудрик

Фото: Facebook Натальи Кудрик

Италия создала прецедент для будущего трибунала над участниками АТО

Украинцы резко перехотели вступать в ЕС. Как же так, спросите вы? Очень просто: одна из ведущих стран Евросоюза посмела осудить за убийство своего подданного вояку АТО, упрятав его за решётку на 24 года – даже больше, чем того требовала прокуратура. История, достойная романа – уж слишком сильна в ней роль роковых совпадений. Но обо всём по порядку.

Кульминация истории разворачивалась в зале суда. Приговор зачитывали под громогласное «Слава Украине!». Помещение было набито людьми в вышиванках, пришедших поддержать своего «хероя», который не «вмер», но белый свет увидит нескоро. Судили Виталия Маркива, воевавшего в Донбассе на стороне ВСУ. Дело происходило в Италии. А в это самое время ещё около сотни агрессивных людей в вышиванках изрыгали проклятия у стен посольства европейской страны в Киеве, требуя освободить Маркива.

Фото: 112.ua

Кто кого убил

Итальянцы судили Маркива за убийство Андреа Роккелли –итальянского фотографа-фрилансера, приехавшего освещать конфликт в Донбассе в 2014 году. Машина, в которой находился Роккелли и переводчик, россиянин Андрей Миронов, попала под обстрел со стороны засевших на горе Карачун украинцев, недалеко от Славянска. Оба погибли, но в той бойне чудом выжил ещё один журналист, француз Уильям Рогелон. Он-то и рассказал подробности произошедшего у горы Карачун.

По его словам, в их сторону было выпущено от 40 до 60 снарядов, причём били прицельно. Рогелон был ранен, но успел убежать к донбасским ополченцам, которые переправили его в больницу. Лишь благодаря его показаниям, а также настойчивости близких погибшего итальянца да коллег-журналистов, дело дошло до финальной точки.

Приключения итальянца в АТО

Маркив не оказался бы за решёткой, если бы не одно обстоятельство. Он тоже, как ни странно, гражданин Италии – перебрался жить в Европу ещё в 2003 году, но после Майдана отправился на историческую родину, убивать «сепаров». В АТО он дослужился до командира взвода и с удовольствием раздавал журналистам интервью о своей праведной патриотической деятельности.

Именно Маркив, как считает итальянское следствие, отдал приказ открыть огонь по железнодорожному переезду, где и погиб Роккелли. К слову, он стал первым журналистом, погибшим в Донбассе. При схожих обстоятельствах, чуть позже под обстрел ВСУ попадёт машина, в которой ехал фотокорреспондент РИА Новости Андрей Стенин и двое его коллег из местных журналистов…

В Италию Маркив отправился сам, решив навестить мать, в 2017 году. Его задержали прямо в аэропорту, чего украинец, видимо, никак не ожидал – дело было возбуждено давно, но никаких подвижек в нем долгое время не наблюдалось. Оказалось, зря не ожидал: в Европе, как известно, закон – есть закон. Неотвратимость наказания, всё вот это вот. И следствие обязательно во всём разберется. И, как видим, разобралось.

Последствия

Что началось в стане вышитых, описывать можно долго, в стихах да яркими красками. «А зачем нам в таком случае ЕС?» - вопрошает украинский журналист Вячеслав Четило. «В одной из ведущих стран ЕС не только нет справедливого суда, но, оказывается, нет даже разделения властей. И верховодит там Путин».

«Приговор Виталию Маркиву - это крушение итальянского правосудия. Это шок. Это полный бред. Раньше я думал, что в мире есть только одна страна, полностью поехавшая головой на том, что украинские фашисты убивают мирных граждан, теперь оказывается - их две», - вторит ему воскресший при известных обстоятельствах журналист Аркадий Бабченко.

Дальше всех пошел Дмитрий Ярош, бывший лидер сами знаете какой запрещённой в России украинской националистической организации, ныне – народный депутат. Он призвал захватывать в плен граждан Италии и предъявлять им обвинение в сепаратизме, чтобы затем выменять на них Маркива.

Суд есть суд

Собственно, винить в произошедшем украинцы могут лишь сами себя, но никак не Путина. Над делом работали не только итальянские следователи – они сотрудничали с украинской стороной. Впрочем, сотрудничеством это можно назвать с большой оговоркой. Украинская сторона всячески изворачивалась и не желала признавать очевидное, а на все официальные запросы из Италии слала отписки – мол, фотографа убили «сепаратисты», мы ни при чём – у нас миномётов не было, и вообще, там шёл бой с ополчением под предводительством Игоря Стрелкова, с него и спрашивайте.

Более того, как заявлял адвокат семьи Роккелли, украинская сторона пыталась фальсифицировать материалы по делу и передавала итальянским коллегам недостоверную и бесполезную информацию. Кроме того, выяснилось, что украинское командование инструктировало солдат ВСУ, свидетелей по делу, о том, что следует говорить итальянцам, чтобы украинская версия выглядела убедительнее.

Не помогут

Защищать Маркива пытались все, от Арсена Авакова до украинской диаспоры в Италии, скинувшейся на адвоката «херою». Не помогло ничего – ни личные контакты и просьбы освободить АТОшника, ни парады в вышиванках. Не поможет и требование президента Украины Владимира Зеленского немедленно вернуть на родину украинца – украинец-то, как мы помним, гражданин Италии, так что оснований для его выдачи как-то особо и нет.

А сколько таких Маркивых испачкали руки по локоть в крови по всей Украине? Они думали, что защищают страну. Точнее, уверяли самих себя в этом, выпуская мины на головы ни в чём не повинных людей – вот что сотворила с ними вседозволенность Майдана, как джинн, выпущенная из бутылки, требовавшая крови. Украинцы зря чувствуют себя безнаказанными. Да, к приговору Маркиву привела цепь роковых совпадений. Но решение миланского суда – отличный прецедент, который ляжет в основу будущего трибунала. Который втолкует, притом очень жёстко, украинцам, что так – нельзя. И никакой президент не поможет.

Теги:
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Новый «индекс бигмака»: Почему недооценивают рубль? Далее в рубрике Новый «индекс бигмака»: Почему недооценивают рубль?Правда и мифы о справедливом курсе российской валюты Читайте в рубрике «Общество» Москвичи митинговали за Грудинина и против пенсионной реформыАкция КПРФ «За справедливость»: репортаж «Русской Планеты» Москвичи митинговали за Грудинина и против пенсионной реформы
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Booking.com
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»