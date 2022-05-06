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McDonald’s в Норвегии кормит людей бургером «Бандера»
6 мая, 2022 14:28
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Pixabay
В Норвегии появился бургер под названием «Бандера». В описании на сайте McDonald’s говорится, что Bandera Burger состоит из 100-процентной норвежской говядины.
Рекламные плакаты сети ресторанов быстрого питания с Bandera Burger наделали много шума. Предполагается, что бургер назван в честь украинского националиста Степана Бандеры и норвежский McDonald’s стали обвинять в пропаганде нацизма.
При этом в самой компании никак не объяснили причину выбора такого названия для блюда.
В то же время проявилась версия, что название «Бандера» имеет другой смысл, поскольку в составе бургера есть соус из гуакамоле, начо и маринованного лука, что говорит о мексиканской тематике. В переводе с испанского слово bandera означает «флаг», - пишет «ПолитЭксперт».
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