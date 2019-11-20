«Майдан» с шашечками. Таксисты грозят стране бойкотом

В начале декабря Россию захлестнёт забастовка таксистов. В отдельных городах уже прошли пробные «учения», а в многочисленных и хорошо организованных чатах кипят страсти. Из-за чего бунтуют таксисты, чего бояться простым пассажирам и что происходит с рынком такси на самом деле – разбиралась «Русская Планета».

Представьте ситуацию: вы вызываете машину через приложение. Водитель приезжает и... отказывается выполнять заказ. Высадив вас из машины, он начинает кататься по вашему району кругами, не отменяя поездки.

Или ваше приложение показывает, что водитель приехал по адресу, а там никого, и на звонки никто не отвечает. Или отвечает, но матом.

Или вообще никто не приезжает. Даже если это центр города. Либо соглашаются везти, но за огромную сумму.

Неприятно?

А это лишь цветочки: совсем скоро Россию, как обещают, накроет массовая забастовка водителей такси. Основной причиной бойкота стала ценовая политика крупных агрегаторов - как считают водители, они слишком сильно изменили тарифы, что привело к резкому падению дохода водителей.

В некоторых городах уже прошли «репетиции» бойкота. Так, в Тюмени из-за отказа водителей «Яндекс.Такси» выходить на работу в утренний час пик 11 ноября цены на поездки взлетели в несколько раз. Водители пообещали, что продолжат бойкот до тех пор, пока их требования не будут услышаны.

К слову, это далеко не первая попытка надавить на агрегаторов: ещё 4 года назад разгневанные таксисты обещали не выйти на работу в Москве, если агрегаторы не повысят тарифы. В дело даже вмешался Максим Ликсутов, забастовку удалось предотвратить, но, как показало время, проблем в такси меньше не стало.

Кто бастует и чего они хотят

В мессенджерах и социальных сетях целая россыпь чатов и групп под названием «Бойкот 2019». Из описания групп следует, что они созданы для «объединения водителей такси которым не безразлична эта профессия». Главный, общероссийский бойкот назначен на 2-4 декабря 2014 года.

Только в одном telegram таких групп насчитывается как минимум 20. Группы и чаты создаются не только по крупным городам (Москва, Казань, Владимир, Самара и так далее), но даже по отдельным районам. Количество участников в группах – от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. Кроме того, призывы к бойкоту распространяются также по чатам национальных диаспор – киргизским, узбекским и так далее.

С виду, в группах царит полный интернационализм и единодушие. Но так думают не все.

Если меня призывают с кем-то там объединяться в профсоюзы, на баррикады лезть - я должна знать, с кем я лезу и за что. С вами мне не по пути – вы ***, даже внятные требования не в состоянии выдвинуть. И не понимаете, что небольшое повышение цен, на которое ВОЗМОЖНО пошел бы Яндекс, если бы забастовка была нормальной – нам ничего не даст. Все, кто на стройках, через полгода припрутся в такси и цены будут как в Чебоксарах. Чтобы что-то изменить – надо качать за убирание "тазов" и "цветных" из Чебоксар, убирать нелицензированные машины, и так далее. Вот они - мешают нам работать. Из-за них такие цены. Потому что таксистов развелось как собак нерезаных

- с такой гневной речью выступила в одном из чатов женщина-таксист. А заодно и дала понять: многие таксисты мечтают, чтобы было, как раньше: хорошие зарплаты, обращение к таксисту не иначе, как шеф, заказ машины за час и по телефону... и никаких мигрантов.

Но дыма без огня не бывает. Так и любой бойкот, как ты его не организовывай, не может состояться без реальных на то причин.

Агрегаторы

Изначально «Бойкот-2019» был направлен против вполне конкретного агрегатора – «Яндекс.Такси». К нему у таксистов накопилось немало претензий: именно «Яндекс.Такси», по мнению водителей, вместе с принадлежащим ему «Uber» фактически монополизировал рынок. На Change.org даже создали петицию с требованием раскрывать водителю конечный пункт заказа: к настоящему моменту её подписали около 6000 человек.

Я имею право знать какую работу и за какую стоимость я выполняю. Скрывать от исполнителя услуги ключевую информацию по заказу - по сути нарушение законодательства и по факту принуждение, под давлением монопольного положения сервиса

- так выразил суть претензии один из подписантов.

Теперь же бойкот распространился на всех федеральных агрегаторов перевозок. С одной стороны, агрегаторы дают таксистам огромное количество клиентов: за последние несколько лет количество поездок на такси по всей стране выросло в несколько раз, люди стали пользоваться такси чаще, а время подачи сократилось. Хорошо, но не для водителей: по их мнению, агрегаторы навязывают слишком жёсткие условия, из-за чего работать в такси с каждым годом становится всё сложнее. Часто – на уровне себестоимости поездки, а иногда и в минус.

Среди требований водителей - обеспечение режима труда и отдыха согласно ТК, а также рост тарифов. Главным лозунгом бойкота стала фраза «Брат за брата!» - её можно увидеть на некоторых автомобилях, а наклейки распространяются в группах, посвящённых бойкоту, за 200 рублей.

Слишком мало денег

Сообщество автомобилистов «Синие Ведёрки» на днях подсчитало, что средняя стоимость минуты при использовании такси в Москве составляет всего… 15,27 рублей. Кроме того, координатор сообщества Пётр Шкуматов несколько дней честно провёл за баранкой жёлтого автомобиля, чтобы на своей шкуре узнать, почём нынче труд таксиста. Вердикт: всё плохо.

Грязными за 12 часов тяжелой работы - 5000 рублей в среднем за два дня. Бензин 1000, аренда 1500, еще 500 растворилось на омывайку, мойку и бутылочку воды попить. Ничего не ел за это время для чистоты эксперимента. В итоге 2000 рублей за 12 часов, 165 рублей в час (для сравнения: в Макдоналдс 170 рублей в час). Только таджики смогут вытянуть эту мертвую лошадь, да и то, очень сильно в этом сомневаюсь

- так описал итоги эксперимента Шкуматов. При этом, по его словам, ни о какой безопасности и ответственности при такой экономике думать просто нельзя. «У таксистов тупо нет на это денег, а у агрегаторов нет мотива это делать, пока не закончились мигранты, легальные и нелегальные. Замкнутый круг».

Логично, что с такой стоимостью поездки в такси так много приезжих, пояснил «Русской Планете» Шкуматов. Сейчас их, по данным «Синих Ведёрок», около 56% в сегменте эконом-класса.

Цена дешевой поездки

Первое время пассажиры, конечно же, радовались снижению тарифов. Да только вот радость была недолгой. Водители вынуждены перерабатывать, чтобы хоть что-то положить в карман. Такси заполонили не просто мигранты, а нелегалы, не знающие ни города, ни языка. И как только пассажиры стали попадать в ДТП с участием такси и встряли в судебных спорах с агрегаторами, пытаясь взыскать сумму с перевозчика, выяснилось, что безопасность всё-таки важнее подозрительно низкой стоимости.

Между прочим, сокращение в три раза смертности на российских дорогах прописано в майских указах президента, как одна из наиболее важных для нашей страны задач. Цель труднодостижимая, признался начальник ФКУ «Научный центр безопасности дорожного движения МВД России» полковник полиции Дмитрий Митрошин, выступая на пресс-конференции в «Национальной службе Новостей» 20 ноября.

Митрошин сообщил, что в 65-70% ДТП с участием такси виноваты именно водители такси, но призвал не трактовать эти данные в лоб. Снижение смертности путём наведения порядка именно на таксомоторном рынке – один из логичных путей, так делают во многих странах мира. Кроме того, по словам Митрошина, есть проблема теневого сектора: почти 50% такси ушли в «серую» зону, где уж точно не действуют никакие законы, а о безопасности думать не приходится вовсе.

Что ждёт рынок такси…

Госдума вот-вот готовится принять федеральный закон, регулирующий деятельность такси. Законопроект уже год как носит статус скандального. Согласно текущей версии законопроекта, в такси смогут работать исключительно граждане РФ, прошедшие медкомиссию, оформившие ИП и сдавшие экзамены на вождение на местности. Кроме того, предлагается внедрить лицензии для водителей, а их количество ограничить, чтобы каждый регион таким образом мог регулировать отрасль.

Эксперты уверены, что все эти нововведения никак не скажутся на безопасности пассажиров, а квоты приведут к тому, что в каком-нибудь регионе будут кормиться 2-3 «свои» компании. При этом цены на поездки, как уверяют некоторые эксперты, вырастут примерно раз в десять. Чем займутся тысячи мигрантов, если работать особо негде – вопрос риторический.

Законопроект действительно сыроват и нуждается в доработке. Например, депутат Госдумы Александр Старовойтов считает, что закон назрел давно, но нельзя всё решать созданием дополнительных бюрократических преград для таксистов. В конце концов, в такси идут не от хорошей жизни.

Сейчас разрешение даётся на машину, «железо», а таксистом при этом может работать кто угодно, сетует Старовойтов.

Пока Минтранс не примет политическое решение о создании автоматизированного федерального реестра, куда каждые органы субъектов смогут выгружать данные о выданных разрешениях – мы вопросы режима не решим

- добавляет депутат.

…и пассажиров

То, что цены вырастут, похоже, стоит признать, как данность. Вопрос лишь в том, как сильно. Кто-то считает, что тарифы возрастут в десятки раз. Кто-то и вовсе уверяет, что цены нисколько не изменятся.

Как рассказал на пресс-конференции в «НСН» председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов, стоимость поездки вырастет процентов на 10%. При этом, согласно проведённым ООП исследованиям, если цены вырастут на 100-200 рублей за поездку, то люди просто откажутся от такси и предпочтут перейти на общественный транспорт. Бойкот же, по словам Зотова, повлияет на рынок очень серьёзно.

Из-за невыхода, в Тюмени была поездка в среднем 120 рублей, а выросла до 310 рублей, то есть в три раза. Конечно, пассажиры не поедут. От этого страдают и водители, и люди. Мы должны задуматься о фиксированных ставках, чтобы люди могли зарабатывать деньги, и сделать доступными условия входа на рынок, но он должен быть доступен только профессионалам

- полагает Зотов.

Координатор «Синих Ведёрок» Пётр Шкуматов считает, что бойкот ни к чему не приведёт, а единственная забастовка, которая возможна в такси – просто перестать возить пассажиров.

«Сейчас и так 2/3 водителей в экономе – это те, кто пришёл таксовать из других сфер буквально вчера, это миграция в худшем её виде. Местные на эти цены не идут, а с такой низкой стоимостью поездки и самим мигрантам лучше работать курьерами – сейчас это намного выгоднее и удобнее. Все таксисты, с которыми мы разговаривали – те, кто хотя бы мог говорить по-русски – все признались, что сидят на короткой ноге и готовятся либо перейти на более дорогие тарифы, либо уйти из такси, либо уже уходят», - пояснил «Русской Планете» Шкуматов.

Позволим себе сделать некоторые выводы из этой истории. У агрегаторов, судя по многолетней истории противостояния, есть возможность устанавливать – и держать – выгодные для себя правила перевозок. У таксистов есть мощная цеховая солидарность, и, возможно, им даже удастся выторговать кое-что для себя и у агрегаторов, и у законодателей. Разумеется, если вся эта история с «бойкотом» - искренний крик души трудового народа, а не очередная проплаченная попытка устроить в России «Майдан», на этот раз – с шашечками.