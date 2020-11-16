Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют

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Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены прекращается из-за эпидемиологической обстановки.

Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ сообщил, что допуск в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет прекращен с 17 ноября, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил подвергнуть кремации тело Владимира Ленина и захоронить прах на могиле отца или матери вождя революции.