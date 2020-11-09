Материнский капитал начнет ежегодно индексироваться с 2021 года

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Материнский капитал в России начнут ежегодно индексировать с 2021 года.

Как сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, в текущем году его увеличили впервые за последние пять лет — выплата выросла более чем на 13 тысяч рублей. Со следующего года индексация будет производиться ежегодно.

При этом право на индексацию получат и те семьи, которые уже частично им воспользовались.

Для выплат материнского капитала в 2021 году выделили 443,3 миллиарда рублей, сообщает РИА «Новости».

Согласно ранее опубликованному проекту бюджета ПФР, материнский капитал на первого ребенка может быть пересмотрен в сторону увеличения до 524 881 рублей.

Увеличенная сумма материнского капитала может быть установлена на два будущих года.