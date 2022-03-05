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Материнский капитал могут повысить в два раза
5 марта, 2022 10:44
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Maria Zaitceva/Russian Look
Депутат предлагает повысить жизнеобеспечение семьям участников спецоперации.
Член центрального политического совета, депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Евгений Федоров предложил повысить размер выплаты материнского капитала при появлении детей в семьях военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине.
По словам Федорова, направившего письмо на имя экономиста Антона Силуанова, такая инициатива предлагается для поддержания конкретной группы граждан, отдающих свой долг родине, - сообщает «Комсомольская Правда».
«Прошу повысить сумму маткапитала на будущих детей в семьях военных на 50%. Вопрос следует рассмотреть, исходя из возможности бюджета»,- уточняется в письме.
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