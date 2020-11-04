Мать с двумя детьми погибли при пожаре после взрыва

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Сегодня в Металлургическом районе Челябинска при взрыве газа в частном доме погибла мать и двое ее детей.

Из-за огня обрушилась одна из стен двухэтажного дома. В ходе тушения пожара были обнаружены погибшие женщина и ее 13-летняя дочь. Семилетний сын скончался позже в реанимации. Глава семьи в это время был на работе.

Пожар произошел из-за взрыва газа. Сотрудники МЧС и пожарные прибыли на место происшествия через пять минут после вызова, однако спасти никого не удалось, пишет «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что на юге Москвы, на улице Газопровод взорвался склад с газовыми баллонами.