Мать погибшего Сергея Захарова простила Михаила Ефремова

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Мать погибшего в автоаварии Сергея Захарова простила артиста Михаила Ефремова под влиянием журналистов.

Как сообщил адвокат, представляющий вдову, Александр Добровинский, спустя несколько дней женщина уже не помнила этого разговора. Правозащитник напомнил, что мать погибшего присутствовала на похоронах сына, однако ей сказали, что Захаров погиб от сердечного приступа.

«Так ей легче, потому что сказать, что сын погиб в такой жуткой аварии, — это было бы трагедией для женщины», - отметил Добровинский, сообщает телеканал «360».

Напомним, Пресненский суд города Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Актер в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и устроил автоаварию, в которой погиб Сергей Захаров.