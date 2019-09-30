Мастерство в каждой чашке

Jacobs демонстрирует мастерство обжарки в новой линейке зернового кофе Jacobs Expertenröstung.

С каждым годом все больше кофеманов отдают предпочтение кофе в зернах за натуральность, высокое качество и богатый запоминающийся вкус. Настоящие ценители этого бодрящего напитка знают, что самое важное – это основа, а именно: кофейные зерна высшей категории и глубина обжарки, которая раскрывает богатство их вкуса.

Настоящий кофе – как любовь. Не терпит компромиссов и для каждого свой. Кому-то нужен мягкий и бархатный вкус. Другие хотят крепости и насыщенности. Чтобы найти свой идеал, кофейный гурман должен перепробовать бесчисленное количество марок. Ну, или просто довериться профессионалам.

Jacobs знает про кофе все и даже больше. Вот уже более 100 лет мастера обжарки кофе Jacobs с особой страстью совершенствуют свои знания и навыки, передавая традиции из поколения в поколение. Все, чтобы сегодня с гордостью представить новую премиальную линейку кофе в зёрнах: Jacobs Expertenröstung, что значит экспертная обжарка.

Многогранность вкуса кофейного зерна раскрывают две уникальные технологии обжарки. Результат – два вкуса, которые понравятся разным группам ценителей: Crema и Espresso. Crema – мягкий насыщенный кофе с цитрусовыми нотками. Для его приготовления используется деликатная средняя обжарка. Вкус Espresso – богатый, насыщенный, с ореховыми оттенками. Его обжарка глубокая и темная. Теперь каждый кофейный гурман сможет найти именно тот кофе, о котором мечтал.

Jacobs Expertenröstung уже покорил сердца кофеманов в Польше, Германии и Румынии, а теперь доступен и у нас. Попробуйте разные вкусы, выбирайте под настроение и убедитесь сами, как мастерство обжарки создает вкус.