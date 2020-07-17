Mastercard решила проблему крупных списаний с карт при оплате товаров за границей

Общество

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Платежная система Mastercard разослала российским банкам уведомление о том, что с 11 августа начнет проводить конвертации при покупке товаров в валюте по курсу, установленному на день операции. Раньше окончательная сумма списывалась через один-три дня по курсу на дату расчета между банками - из-за этого клиент мог столкнуться со списанием более значительной суммы, чем предполагал.

В письме говорится, что платежная система внедряет изменения для улучшения потребительского опыта за счет обеспечения прозрачности курса валют.

Изменения не повлекут проведения значительных настроек от банков. В Промсвязьбанке заявили, что новые правила выгодны клиентам, совершающим покупки за границей в валюте, отличной от доллара или евро. Пользователей рублевой карты за границей изменения почти не коснутся.

У Visa конвертация валют происходит на дату расчета между банками, пишет РБК. У платежной системы «Мир» при трансграничных операциях есть два варианта: конвертация по курсу в момент авторизации и по курсу на операционный день обработки клиринговой записи. Планов по изменению правил конвертации у них нет.

Ранее по картам Mastercard увеличили лимит по операциям без пин-кода.