Массовая гибель рыбы в водоеме сдвинула калмыцких следователей с места

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Сотрудники СКР проверят обстоятельства массовой гибели рыбы в Калмыкии. Инцидент произошел в Аршань-Зельменском водохранилище.

Как сообщает Znak.com, о произошедшем стало известно из поста местного жителя в Instagram.

На видеозаписи запечатлен берег водохранилища, вдоль которого можно увидеть лежащую мертвую рыбу. Очевидец также отметил «просто ужасный» запах вблизи водоема.