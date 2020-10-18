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Общество
Массовая гибель рыбы в водоеме сдвинула калмыцких следователей с места
18 октября, 2020 18:58
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Flickr
Сотрудники СКР проверят обстоятельства массовой гибели рыбы в Калмыкии. Инцидент произошел в Аршань-Зельменском водохранилище.
Как сообщает Znak.com, о произошедшем стало известно из поста местного жителя в Instagram.
На видеозаписи запечатлен берег водохранилища, вдоль которого можно увидеть лежащую мертвую рыбу. Очевидец также отметил «просто ужасный» запах вблизи водоема.
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