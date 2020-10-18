Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Массовая гибель рыбы в водоеме сдвинула калмыцких следователей с места

Кирилл Савушкин
18 октября, 2020 18:58
1 мин
Photo
Flickr

Сотрудники СКР проверят обстоятельства массовой гибели рыбы в Калмыкии. Инцидент произошел в Аршань-Зельменском водохранилище.

Как сообщает Znak.com, о произошедшем стало известно из поста местного жителя в Instagram.

На видеозаписи запечатлен берег водохранилища, вдоль которого можно увидеть лежащую мертвую рыбу. Очевидец также отметил «просто ужасный» запах вблизи водоема.

темы
экология
Следственный комитет
Калмыкия
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!