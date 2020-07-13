Масштаб риска коронавируса при авиаперелетах оценили эксперты

Общество

Фото: Денис Постольский

Эксперты сообщили о рисках заражения коронавирусом во время перелета в самолете.

Как отмечается, некоторые особенности обслуживания пассажиров на борту могут представлять опасность в период пандемии. По словам специалистов, люди снимают маски в салоне самолета сразу после взлета. Кроме того, предоставление питания на борту заставляет пассажиров снимать средства индивидуальной защиты.

Как сообщила эксперт по путешествиям Саймона Колдера, уже настало время возобновить пассажирские перевозки с помощью авиации, пишет издание Express.

Напомним, китайский вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь, которая получила убежище в США, рассказала о ситуации с возникновением эпидемии COVID-19.

По ее словам, китайские власти знали об опасности нового вируса ранее, чем заявили об этом официально, а научные руководители игнорировали ее выводы об опасности вируса и результаты исследований.

Кроме того, один из ее коллег из Центра по контролю и профилактике заболеваний в КНР утверждал об опасности передачи вируса от человека к человеку, однако китайские власти и ВОЗ объявили об этом намного позднее, сообщает «Рен ТВ».