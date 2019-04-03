Масонское затишье нефтяников

В России сложилась интересная ситуация на рынке топлива после того как правительство 1 апреля не продлило достигнутое в октябре соглашение с нефтяниками о ценах на бензин и дизель.

В октябре 2018 года цена на топливо начала скакать настолько неравномерно в региональном отношении, что это стало выглядеть неприлично и явно с отсутствием должного контроля со стороны государства.

Несмотря на обещания премьера Дмитрия Медведева и его заместителя Дмитрия Козака, Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не предоставили до конца марта нефтяным компаниями проекты соглашений.

​И это ставило нефтяников, с одной стороны, в сложное положение: нет договора – ставим цены, какие захотим; или стоит, пообщавшись в закрытом клубе, и смекнув, что ситуация – проверка на вшивость, прийти к компромиссу и не повышать цены сознательно, но вместе

Есть еще один вариант, который правительство никогда не озвучит – компенсации нефтяникам из бюджета за сдерживание цен на бензин и дизтопливо пойдет черным налом в карманы корпораций, а взамен – удерживание цен на топливо.

Все варианты имеют недостатки, равно как и плюсы. Поставить точку в этом вопросе должно будет совещание у Дмитрия Медведева в четверг, 4 апреля, если оно не сорвется как совещание 1 апреля.

Но эти три дня цены на бензин в городах и селах России не поднимались

«Ведомости» сообщили, что один из крупных чиновников назвал произошедшее магией. Он не может поверить, что цены не растут тогда, когда их, по факту, никто не сдерживает. Что вызывает еще более мистичные истории о заговорах корпораций и правительства. Или без правительства.

Предыдущее соглашение, о котором идет речь, крупнейшие нефтяные компании и власти подписали в ноябре 2018 года. Оно было рассчитано на три месяца.

На минувшей неделе, 26 марта, правительство и нефтяники согласились на предложение Дмитрия Медведева о продлении заморозки еще на три месяца, но сообщений о подписании какого-либо юридически обязывающего документа тогда не было. Нет его и поныне.

Одной из причин в не состыковке нефтяников и Белого дома называют ту, что в правительстве пока не смогли решить, каким образом компенсировать нефтяникам их упущенные доходы.

Или сознательно тянут время, договорившись с корпорациями о чем-то, о чем никогда никому не сообщат

На данный момент самым реальным вариантом выплаты нефтяникам денег считается ввод новых акцизов на газойль, из которых будут выплачивать надбавку нефтяным компаниям, если экспортная стоимость нефтепродуктов будет выше целевых розничных цен в России. Но специалисты считают, что этого будет явно недостаточно и придется изыскивать иные пути финансирования.

Предыдущее соглашение между властями страны и нефтекомпаниями предполагало ограничение роста стоимости бензина в течение первого квартала текущего года.

В соответствии с ним в январе цена на топливо не могла увеличиться больше, чем на 1,7% из-за повышения НДС, а в феврале и марте — на 0,33%

В октябре 2018 года 10 крупнейших нефтяных компаний подписали с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) соглашения, в которых зафиксировали мелкооптовые цены на бензины Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо (зимнее и летнее) до апреля 2019 года.

Единственно, кто позволил себе поднять цены на московских АЗС с 1 апреля оказались только сети «Астра» и Shell, но топливо на этих станциях поднялось вверх робко и ровно на 1 копейку

Ждать ли новостей 4 апреля? Большой вопрос. Если детали договоров смогли решить без документов (хотя такое решение очень рискованное), а завтра подпишут какие-то формальные протоколы, тонкости которых могут обнаружить только опытные юристы из данной сферы, то решение уже есть. О нем знают все, кто должен его знать. Но все-таки стоит внимательнее понаблюдать за дальнейшей картиной, чтобы развеять самые мрачные опасения.