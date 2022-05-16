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Маски долой: губернатор Беглов почти победил коронавирус в Санкт-Петербурге
16 мая, 2022 20:29
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В Санкт-Петербурге стабилизировалась эпидемиологическая ситуация и в нынешнем положении соблюдать масочный режим необходимости нет. Власти направили предложение об отмене ограничений. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.
По его словам, власти города направили обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Администрация предлагает снять масочный режим и другие санитарные ограничения, которые должны действовать до середины лета.
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