Мартин Шоотс: Кристиан Эриксен пришел в сознание и общается с родственниками
Сегодня, 13 июня, появились подробности о состоянии датского футболиста Кристиана Эриксена. По словам футбольного агента Мартина Шоотса, спортсмен самостоятельно дышит и общается с родственниками.
По данным из госпиталя, где проходит лечение Эриксен, датский футболист минувшей ночью не спал. Это, по словам профессора спортивной кардиологии в лондонском университете Святого Георгия Санжая Шарма, очень хороший знак.
«Я очень доволен. Поскольку он стабилен и бодрствует, его состояние можно назвать хорошим. Хорошая новость в том, что он будет жить, плохая новость в том, что он вряд ли продолжит свою карьеру. Я не знаю, будет ли он когда-нибудь снова играть в футбол», - заметил специалист.
Напомним, Кристиану Эриксену стало плохо на 37-й минуте первого тайма матча против Финляндии. Выбежавшие на поле медики сделали спортсмену непрямой массаж сердца, после чего футболиста на карете скорой помощи отправили в больницу, пишет Sport.ua.