Марсельеза, лаванда и бульдоги
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Фото: Сергей Рыжик / «Русская Планета»

Фото: Сергей Рыжик / «Русская Планета»

День Франции в Музеоне: фоторепортаж «Русской Планеты»

14 июля в столичном Парке искусств Музеон состоялся V городской фестиваль «День Франции». Его организовали Посольство Франции в России, Франко-российская торгово-промышленная палата и Французский Институт в России при поддержке Департамента культуры города Москвы.

Желающие смогли станцевать национальные французские танцы, полюбоваться на парад французских бульдогов и поучаствовать в розыгрышах от партнеров фестиваля. А на маркете французской еды гости праздника отведали традиционные французские угощения: фермерские сыры, паштеты, галеты, крепы, вафли, макаруны и многое другое. Неподалеку расположился французский рынок, встречающий посетителей ароматами душистого марсельского мыла и лаванды.

Как прошёл День Франции в Музеоне - смотрите в фоторепортаже «Русской Планеты».

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