Марию Захарову пугает «охота на ведьм» и преследования троллей

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с обвинениями в адрес цифровых гигантов из США. Она считает, что имеет место «охота на ведьм».

В ходе своего выступления по видеосвязи на Пятом форуме молодых дипломатов стран БРИКС, Захарова высказалась в отношении Facebook и Twitter.

В ходе своей речи Захарова заявила следующее: «Мы это наблюдаем в нашей работе на ежедневной основе, видим и открытую цензуру со стороны того же Twitter, Facebook, когда на российские средства массовой информации без суда и следствия навешивают ярлыки якобы ненадежности, исключают из поиска, блокируют, удаляют аккаунты».

Кроме того, представитель российского дипломатического ведомства отметила такие проблемы как монополизация онлайн-пространства, в котором нет общепринятых для всех правил.

«Мы видим и «охоту на ведьм», когда, например, несогласных с политикой того же самого Вашингтона простых пользователей, экспертов, журналистов называют «российскими ботами» и «троллями», лишают возможности озвучивать свое мнение. Это очень опасная тенденция», — приводят «Известия» слова Захаровой.