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Мария Захарова: Европа не справится с новой волной беженцев
15 мая, 2022 19:30
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MFA Russia/via Globallookpress.com
Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова усомнилась, что у европейских стран будет возможность спокойно пережить новую волну беженцев из Украины.
По словам политика, справиться с переселением Украинцев так же благополучно, как это в свое время получилось с первой волной беженцев с Ближнего Востока Евросоюзу не удастся.
Напомним, что только по официальным данным с начала военной операции из Украины в Европу переехало более 6 млн людей.
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