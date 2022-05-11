Мария Алехина из квартиры в Литве описала «мучительный побег» из России через Беларусь
Участница Pussy Riot Мария Алехина из однокомнатной квартиры в Вильнюсе дала интервью, в котором описала «мучительный побег» из России. Напомним, в апреле суд заменил ей ограничение свободы на 21 день колонии по делу о нарушении санитарных норм на митинге в 2021 году.
Алехина переоделась в костюм курьера, чтобы скрыться от полиции. Во избежание слежки она оставила телефон в квартире подруги.
Девушка направилась в Литву через Беларусь. Чтобы пересечь границу, ей понадобилось три попытки.
В интервью изданию The New York Times она сказала: «Я была счастлива, что сделала это...».
Девушка, как и многие другие, критикует спецоперацию России на Украине. Она считает, что «Россия больше имеет право на существование».
Спецоперация на Украине длится 77-й день. Как сообщалось в самом начале, ее цель - защита мирного населения Донбасса. За все время спецоперации Минобороны России два раза сообщало о потерях. По последним данным ведомства, погиб 1351 военный.