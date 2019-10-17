У марихуаны в школах России появился конкурент (18+)

Новая волна наркотической зависимости в российских школах получает мощный подъем. Средство борьбы с курением оборачивается новой зависимостью среди молодежи, и начинаешь снова невольно костерить наше Министерство здравоохранения, которое в очередной раз прошляпило страшную тенденцию.

Препарат частично запрещен для продажи на территории России, и проблема в том, что именно частично. Запретить его полностью что-то помешало, благодаря чему в российских школах, причем явление стало по-настоящему массовым, нередко можно встретить молодых людей с заторможенной реакцией и растянутой речью.

Борьба с марихуаной, алкоголем и табаком в некоторой степени дала свои плоды, однако решить проблему на федеральном уровне не удастся о тех пор, пока уровень культуры и самодостатка, а также образования и уровня развития родителей, и самих детей, существенно не поменяется, а предпосылок к этому нет.

Министерство культуры такую проблему просто не осилит, да она и не стоит у него в приоритете, оно занято продвижением бездарного коммерческого кинематографа на экраны страны с целью хотя бы частичного замещения голливудских блокбастеров. По факту, переносом порток на другой гвоздок.

Проблема вейпов и электронных сигарет отныне теперь самостоятельно отодвигается на второй план, в дело вступает снюс, и его формы дозировок, которые предлагает производитель, начиняя новаторский продукт вкусовыми начинками, словно специально подгадывая под незрелую молодежь с ее пристрастием ко всему сладкому и ароматному.

Маркетинг снюса уже давно вывел продукт в социальные сети и видеохостинги. Тот же Youtube активно тиражирует ролики с блогерами, ведущими передач и различных записей частных людей на коленке с анализом, действием и получением удовольствия, близким к наркотическому эффекту, абсолютно доступным образом создавая рекламу этому продукту.





Берегите себя и своих детей от воздействия алкоголя и наркотических веществ!

«Русская планета» выступает категорически против подобных тенденций, особенно когда они тестируются на наших детях и без нашего контроля.

Справка:

Снюс – вид табачного изделия. Представляет собой измельчённый увлажнённый табак, который помещают между верхней (реже — нижней) губой и десной на длительное время — от 5 до 30 минут. При этом никотин из табака поступает в организм.

Снюс относится к бездымному табаку (в эту группу входят также сухой и влажный снафф, жевательный табак и прочее). Характеризуется как разновидность влажного снаффа с высоким содержанием никотина и низким содержанием канцерогенов.

Известен в Швеции с 1637 года. В основном он производится и употребляется именно в этой стране (поэтому часто называется шведским снюсом). В ЕС (кроме Швеции) с 1992 года запрещена продажа снюса, хотя его применение не ограничено. В Швеции и Норвегии снюс продаётся легально.

Снюс представлен в России с 2004 года. Несмотря на попытки запрета снюса (запрет всех видов не курительного табака был предусмотрен представленным к первому чтению вариантом табачного закона зимой 2012/13 года), он продолжал продаваться. Окончательный запрет снюса в России введен в декабре 2015 года поправками к закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и КоАП, предусматривающими штрафы за его продажу.

Однако начиная с февраля 2016 года, снюс начинают ввозить в Россию под видом жевательного табака, соответственно и запрет на его продажу не распространяется.