Общество

Kremlin.ru

Главный редактор запрещенного в Литве и Латвии телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала об опыте обучения предательству интересов своей Родины.

Маргарита Симоньян поведала временах свое молодости, когда она проходила стажировку в «либеральных» обучающих организациях. Там ей якобы сообщили, что ее не должна интересовать обороноспособность страны, и она должна публиковать материалы даже в случае, если это приведет к проблемам в вооруженных силах Родины. По словам неназванного учителя проблемы безопасности страны – это проблемы главнокомандующего, а не журналиста.

На тренингах Маргарите Симоньян дали совет «сливать» документы, так как именно это и образует журналистский долг, сообщает издание «Московский комсомолец».

Является ли эта история правдой, либо продуктом вымысла на фоне участившихся уголовных дел об измене Родине смогут, вероятно, рассказать только независимые историки будущих столетий.

Ранее стало известно, что Маргарита Симоньян заявила об угрозе гражданской войны в РФ.