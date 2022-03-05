Маргарита Симоньян предложила национализировать IKEA
Главный редактор запрещенного в Германии телеканала Russia Today считает необходимым провести национализацию складов и торговых помещений крупнейшего в России мебельного холдинга.
«А с какой стати нет?! - повышенным тоном высказала свое крайнее недовольство ситуацией редактор RT в прямом эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым», - Это же наша земля! Мы их сюда пустили».
«Думать о том, что с этим делать», с точки зрения Симоньян, времени нет.
В своем Инстаграм скандальная журналистка задается вопросом: «А чего бы нам просто не национализировать эту IKEA»?
В качестве достойного аргумента к своей инициативе, Симоньян считает нужным подчеркнуть, что владельцы мебельного гиганта ведут себя «по-свински» и «нарушают все приемлемые нормы».
Ранее стало известно, что кроме шведского мебельного гиганта с российского рынка ушла испанская компания Inditex, владеющая такими брендами как Zara, Bershka и Massimo Dutti. Магазины этих марок временно останавливают онлайн-продажи и работу 502 своих магазинов по всей России.