«Мамочка, зарази меня, пожалуйста»: москвичка нарочно заразила коронавирусом дочерей и мужа

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Москвичка Анастасия, мать двоих детей, умерла от COVID-19. Она подцепила коронавирус специально и заразила всю свою семью. В интернете она читала, что можно заразиться «лёгким» коронавирусом и обрести иммунитет к инфекции.

Об этом случае рассказал директор столичной клиники невролог Павел Бранд в Facebook. Он узнал о смерти этой женщины от своего знакомого.

«Фильтруйте информацию, которую получаете в интернете, и вакцинируйтесь уже наконец, кто еще не успел», — написал врач Павел Бранд.

По скриншоту сообщений видно, что Анастасия прочитала, что для того, чтобы легко отделаться от коронавируса нужно заразиться от человека, который переносит болезнь в легкой форме.

Ради этого псевдонаучного эксперимента женщина отправилась с детьми к заболевшей коронавирусом подруге. После похода в гости младшая дочь попала в реанимацию с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией. Затем заболели супруг Анастасии, старшая дочь, и, наконец, сама мать семейства.

Женщина до последнего не обращалась за помощью к врачам, поскольку её не отпускало чувство вины перед родными. Госпитализировали её слишком поздно, она умерла.

Младшая дочь Анастасии до сих пор лежит в больнице. Супруг покойной и ее вторая дочь перенесли болезнь в легкой форме.

В октябре 2021 года пьяные соседи пытались заразить многодетную мать коронавирусом. Инцидент произошёл в Екатеринбурге.