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Малолетний водитель скутера стал причиной смерти ребенка в Челябинской области

Кирилл Савушкин
4 октября, 2020 10:19
1 мин
Photo
Flickr

В Челябинской области произошла авария, в которой пострадало двое детей. Еще один ребенок стал жертвой ДТП.

Как сообщают правоохранительные органы, трагедия произошла в субботу. Управлявший транспортным средством 10-летний мальчик врезался в автомобиль «ВАЗ-2110».

За рулем машины находилась женщина, которая скрылась с места ДТП. Однако сотрудникам позже удалось её задержать. Женщина, в момент аварии, была в нетрезвом состоянии, а также не имела при себе водительских прав.

Как сообщает Znak.com, в результате произошедшего скончался один из пассажиров скутера - 10-летний мальчик. Водитель, а также трехлетний ребенок, также находившийся на скутере, - госпитализированы.

темы
дети
ДТП
Челябинская область
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