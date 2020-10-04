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Общество
Малолетний водитель скутера стал причиной смерти ребенка в Челябинской области
4 октября, 2020 10:19
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В Челябинской области произошла авария, в которой пострадало двое детей. Еще один ребенок стал жертвой ДТП.
Как сообщают правоохранительные органы, трагедия произошла в субботу. Управлявший транспортным средством 10-летний мальчик врезался в автомобиль «ВАЗ-2110».
За рулем машины находилась женщина, которая скрылась с места ДТП. Однако сотрудникам позже удалось её задержать. Женщина, в момент аварии, была в нетрезвом состоянии, а также не имела при себе водительских прав.
Как сообщает Znak.com, в результате произошедшего скончался один из пассажиров скутера - 10-летний мальчик. Водитель, а также трехлетний ребенок, также находившийся на скутере, - госпитализированы.
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