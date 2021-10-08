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Максимальное пособие по безработице будет увеличено в следующем году
8 октября, 2021 19:45
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pixabay
В 2022 году размер максимального пособия по безработице будет увеличен до уровня в 12 792 руб. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.
Уровень выплат по безработице предлагается повысить до минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году.
Напомним, на сегодня максимальный размер пособия по безработице соответствует уровню МРОТ 2020 года, это 12 300 рублей.
Проект постановления правительства об увеличении размера пособия был опубликован портале проектов нормативных актов. Сейчас он должен пройти этап общественного обсуждения.
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