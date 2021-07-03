Максим Зайцев: Систему школьного образования в России нужно менять
Российские школьники в старших классах должны проходить специальные тесты на профессиональную ориентацию. Их цель – определить предметы, которые необходимы для поступления в вузы.
Остальные дисциплины, в которых школьник не заинтересован, могут изучаться им без проведения контрольных испытаний, считает заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Максим Зайцев.
«Если школьники принимают решение после девятого класса продолжать свое обучение в школе, то им стоит предлагать проходить тест на профессиональную ориентацию, чтобы выявить их наклонности для определения будущей профессии», - сказал он.
Депутат Госдумы считает, что при таком формате у выпускников будет больше шансов более тщательно изучать выбранные им дисциплины.
Депутат Госдумы считает, что систему школьного образования в стране нужно менять, так как она перегружена различными предметами, которые оцениваются в режиме бесконечных контрольных работ, пишет URA.RU.