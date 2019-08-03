Максим Шевченко восхваляет исламских террористов и грезит о развале России

Всегда актуальны вопросы взаимоотношений различных этносов и в России, ведь здесь проживает почти 190 различных народов.

Очень часто эту тему в своих целях используют популисты, будь то политики или журналисты. Одним из тех, кто регулярно спекулирует на данной теме, является телеведущий, общественный деятель и журналист Максим Шевченко.

Национальный вопрос Шевченко затрагивает во всех своих публичных выступлениях. И все было бы хорошо, если бы он ратовал за единство России и сплоченность народов, проживающих в ней. Но Шевченко выступает именно против этого.

Так, выступая в прямом эфире на своем YouTube-канале, журналист раскритиковал крупнейшего отечественного этнолога, социального антрополога и академика РАН Валерия Тишкова. Идею Тишкова о необходимости формирования единой нации россиян он назвал «безобразием», попутно заметив, что россиянам нечем гордиться.

Шевченко высказал свой взгляд на проблему. «Союз народов, социальная справедливость, противостояние мировому порядку» – вот на каких принципах, по мнению журналиста, должна строиться Россия.

Однако словосочетание «союз народов» он понимает довольно своеобразно, подразумевая создание мононациональных субъектов с максимальной автономией.

Подобные идеи в свое время проповедовали Старовойтова и Сахаров. Но такой подход жестко раскритиковал тот же Тишков.

«Тогда было 53 союзные и автономные республики, области и округа, и они хотели из каждой сделать государство!» — возмущается он.

Валерий Александрович не только словом, но и делом доказал правильность своей точки зрения. Именно его деятельность на посту министра по национальным делам во многом способствовала тому, что был остановлен «парад суверенитетов», грозивший России распадом.

Однако для Шевченко такой человек не авторитет. Что, впрочем, не удивительно, ведь у журналиста совершенно противоположное видение будущего России.

Шевченко неплохо знают за рубежом. Его там воспринимают как открытого юдофоба. Однако более точным было бы назвать его исламофилом. Он всегда готов поддержать любые исламские организации, даже если они экстремистского толка.

Так, некоторое время он покровительствовал лидеру запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафе Джемилёву. Но после событий 2014 года изменил свое мнение о нем. Но вовсе не потому, что увидел в нем экстремиста. Наоборот: по словам Шевченко, у Джемилева был шанс создать в Крыму автономное крымско-татарское государство, но он не решился на этот шаг.

Поддерживает Шевченко и организацию «Башкорт», выступающую за максимальную автономию Башкортостана, вплоть до отделения от России.

А в 2017 году в эфире OnTV Шевченко нимало не смущаясь заявил, что не считает талибов террористами. Тут уж не знаешь даже что сказать. Ведь «Талибан» признала террористической организацией не только Россия, но и ООН.

Большое влияние на мировоззрение Шевченко оказал скончавшийся в 2016 году Гейдар Джемаль, которого журналист считает своим наставником и сравнивает с Сократом.

Идеи этого азербайджанского «Сократа» вообще лежат за гранью разумного. Так, он называл героями террористов, напавших в 2005 году на Нальчик. С одобрением отзывался он и о шахидах, исламистах-смертниках.

Духовный наставник Шевченко мыслил настолько глобально, что стирал с карты целые государства. «Просто Армении как суверенного государства не должно быть, вот и все… Точно так же не должно быть и Израиля — это фундаментальное требование всех правоверных мусульман», – без тени смущения заявлял он.

Также Джемаль проповедовал идею превращения Северного Кавказа в колыбель исламской революции в России.

Любимой темой является Кавказ и для Шевченко, верного ученика Джемаля. Как и его наставник, Шевченко поддерживает вооруженную борьбу исламистов за свои «идеалы».

«Мусульмане имеют право воевать против европейцев, захвативших Ближний Восток через марионеточные правительства региона», – заявляет он.

Не стоит думать, что речь идет о далеком регионе, не имеющем отношения к России. Все не так просто, размышления Шевченко о «борьбе с мусульман с колонизаторами» — это, в том числе и о России.

Шевченко, в отличие от Джемаля, более осторожен в выражениях. Но на деле он так же поддерживает националистические веяния в многонациональной России и мечтает увидеть распад Российской Федерации.