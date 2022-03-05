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МакГрегор собирается купить Челси у Романа Абрамовича
5 марта, 2022 13:15
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Yevgeny Philippov/Global Look Press
Скандальный ирландец Конор МакГрегор откликнулся на предложение миллиардера Романа Абрамовича о покупке футбольного клуба «Челси».
В начале марта 2022 года российский олигарх объявил о решении выставить футбольный клуб Челси на торги.
Актив, который находился в собственности у Абрамовича почти 20 лет, готов перейти в другие руки, говорится на сайте знаменитого лондонского клуба.
Первым отважился попытать удачу в торгах ирландский ММА боец Конор Магрегор, - сообщается на странице футбольного клуба.
Под соответствующим сообщением в социальной сети Twitter чемпион UFC опубликовал короткое сообщение: «£ 1,5 млрд. Давайте купим это».
twitter.com/
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