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Майские каникулы снизили число заразившихся коронавирусом в России
4 мая, 2021 11:11
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
В России за прошедшие сутки зафиксировали 7770 новых случаев заражения коронавирусом, что стало минимумом с 26 сентября 2020 года. Об этом сегодня сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
За последние 24 часа 337 человек скончались от COVID-19. Общее число летальных исходов - 111 535.
За все время пандемии в России 4 839 514 человек заразились коронавирусом, сообщает «RT».
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