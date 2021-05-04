Майские каникулы снизили число заразившихся коронавирусом в России

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В России за прошедшие сутки зафиксировали 7770 новых случаев заражения коронавирусом, что стало минимумом с 26 сентября 2020 года. Об этом сегодня сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

За последние 24 часа 337 человек скончались от COVID-19. Общее число летальных исходов - 111 535.

За все время пандемии в России 4 839 514 человек заразились коронавирусом, сообщает «RT».