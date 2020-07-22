Общество
Майк Тайсон и Рой Джонс проведут бой в 2020 году
22 июля, 2020 02:01
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Фото: ru.wikipedia.org
Боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс-младший обсуждают вопрос о поединке в текущем году.
Бывшие абсолютные чемпионы мира по боксу могут встретиться на ринге уже в сентябре, говорят близкие к переговорам источники.
Как ожидается, бой пройдет в США. Он будет состоять из восьми раундов. При этом, весовая категория не определена, сообщает ТАСС.
В 2018 году Майк Тайсон побывал в Екатеринбурге.
Пообщавшись с местными жителями, спортсмен пришел к выводу, что русские люди «очень чуткие и добрые». По его словам, мнение американцев о россиянах ошибочно.
В ходе визита экс-чемпион побывал на матче по смешанным единоборствам. Он отметил, что, глядя на поединки других спортсменов, сам по ригу не скучает.
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