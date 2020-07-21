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Мадонна проигнорировала назначенные ей после концерта в России «гейские» штрафы

Лилия Караева
21 июля, 2020 14:58
1 мин
Мадонна
Wikipedia

Певица Мадонна рассказала о штрафе в миллион долларов за поддержку геев и лесбиянок на концерте в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоялось 8 лет назад.

В речи певица говорила о том, что представители ЛГБТ-сообщества достойны того, чтобы к ним относились с уважением. Она напомнила о заповеди «возлюби ближнего своего».

Певица поделилась в соцсетях записью концерта и заявила, что штраф так и не выплатила, пишет Lenta.ru.

В 2012 году движения «Народный собор» и «Профсоюз граждан России» подали иск в суд. Они требовали наказать Мадонну, посчитав, что она нарушила закон о пропаганде гомосексуализма и педофилии, а также оскорбила чувства верующих. Истцы требовали 333 млн рублей, но иск был отклонен, а с заявителей взыскали средства в пользу организатора концерта и площадки.

Ранее в Ленинградской области задержали призывавщего Русь покаяться ЛГБТ-священника.

темы
штраф
ЛГБТ
Мадонна
1 мин