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Общество
Люди уже устали: Популярная социальная сеть собралась «порезать» политику
28 января, 2021 10:54
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Pixabay
Соцсеть Facebook ограничит предложение информации на политические темы на своей платформе. Об этом заявил генеральный директор Facebook Марк Цукерберг.
В новостных лентах пользователей соцсети сократят рекомендации политических групп. Глава Facebook отмечает, что пользователи устали от политики.
«Люди не хотят, чтобы политика и борьба завладели их опытом на платформе», — заявил глава соцсети.
Цукерберг добавил, что платформа сосредоточится на том, «чтобы стать силой, которая сближает людей», передаёт Znak.com.
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