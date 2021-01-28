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Люди уже устали: Популярная социальная сеть собралась «порезать» политику

Антон Мельников
28 января, 2021 10:54
1 мин
Антон Мельников
28 января, 2021 10:54
1 мин
Pixabay
Pixabay

Соцсеть Facebook ограничит предложение информации на политические темы на своей платформе. Об этом заявил генеральный директор Facebook Марк Цукерберг.

В новостных лентах пользователей соцсети сократят рекомендации политических групп. Глава Facebook отмечает, что пользователи устали от политики.

«Люди не хотят, чтобы политика и борьба завладели их опытом на платформе», — заявил глава соцсети.

Цукерберг добавил, что платформа сосредоточится на том, «чтобы стать силой, которая сближает людей», передаёт Znak.com.

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Марк Цукерберг
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