Новости Общество
Общество
Люди с недосыпом чаще испытывают страх
12 ноября, 2020 08:02
1 мин
фото: Pixabay
Международная исследовательская группа выяснила, что недосып, ослабляет способность мозга справляться со страшными воспоминаниями. Это может привести к тревожности или посттравматическим стрессовым расстройствам.
Специалисты выяснили, что активность мозга людей с нормальным сном и тех, кто не спал половину ночи или всю ночь, отличалась. Причем у людей с недосыпом набольшую активность показала область мозга, которая отвечает за страх, пишет «Naked Science».
Ранее ученые выяснили, что мелатонин способен оказать положительный эффект при лечении коронавируса.
Мелатонин - гормон здорового сна и бодрствования, который часто используют в качестве безопасного снотворного.
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
1 мин