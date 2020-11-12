Люди с недосыпом чаще испытывают страх

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Международная исследовательская группа выяснила, что недосып, ослабляет способность мозга справляться со страшными воспоминаниями. Это может привести к тревожности или посттравматическим стрессовым расстройствам.

Специалисты выяснили, что активность мозга людей с нормальным сном и тех, кто не спал половину ночи или всю ночь, отличалась. Причем у людей с недосыпом набольшую активность показала область мозга, которая отвечает за страх, пишет «Naked Science».

Ранее ученые выяснили, что мелатонин способен оказать положительный эффект при лечении коронавируса.

Мелатонин - гормон здорового сна и бодрствования, который часто используют в качестве безопасного снотворного.