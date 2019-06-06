Любовь Соболь пойдёт под суд за ложь и оскорбления в адрес Евгения Пригожина
Любовь Соболь пойдёт под суд за ложь и оскорбления в адрес Евгения Пригожина

Петербургский бизнесмен подаст в суд на юриста ФБК

Стало известно, что петербургский предприниматель Евгений Пригожин через своих юристов намерен обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к активистке так называемого ФБК Любови Соболь. Об этом сообщает пресс-служба принадлежащей бизнесмену компании «Конкорд».

В пресс-службе информируют, что согласно действующему законодательству РФ, допускаются высказывания, создающие ложное восприятие. Из-за этого не всегда возможно оспорить в суде те или иные слова и защитить честь, достоинство и деловую репутацию. Однако юристы Пригожина скрупулезно проанализировали фразы Любови Соболь и нашли нарушающую нормы законодательства. Это слова сотрудницы ФБК, прозвучавшие в майском выпуске программы «A-team».

Юристы компании уверены, что у иска хорошие перспективы в суде.

«Юридическая служба Евгения Викторовича готовит соответствующие материалы для передачи дела в суд. О передаче и содержании искового заявления пресс-служба проинформирует позже», – заявили в «Конкорде».

Стоит отметить, что компания Евгения Пригожина уже встречалась с Соболь в суде. В мае Мещанский районный суд Москвы приостановил рассмотрение коллективного иска к «Конкорду», инициированного юристом ФБК из-за «невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого в гражданском, уголовном или административном производстве, а также дела об административном правонарушении». Первый коллективный иск Соболь к «Конкорду» был приостановлен еще 15 апреля. Это говорит о слабой профессиональной подготовке сотрудницы «Фонда борьбы с коррупцией».

Этой зимой Любовь Соболь приезжала в Санкт-Петербург на переговоры с Евгением Пригожиным, в ходе которых потребовала от бизнесмена 300 миллионов рублей за прекращение фейковой информационной кампании против «Конкорда». Предприниматель категорически отказал шантажистке. Ранее на встречу с Пригожиным с таким же требованием приезжал Алексей Навальный.

Теги:
События: общество
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Страна-заёмщик: Как заработать и Родине помочь Далее в рубрике Страна-заёмщик: Как заработать и Родине помочьМинфин готов к новому размещению облигаций федерального займа Читайте в рубрике «Культурa» Семь Вознесений Александра ПушкинаКак связаны гений русской литературы и праздник Вознесения Христова Семь Вознесений Александра Пушкина

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Booking.com
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО