Любовь Соболь пойдёт под суд за ложь и оскорбления в адрес Евгения Пригожина

Стало известно, что петербургский предприниматель Евгений Пригожин через своих юристов намерен обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к активистке так называемого ФБК Любови Соболь. Об этом сообщает пресс-служба принадлежащей бизнесмену компании «Конкорд».

В пресс-службе информируют, что согласно действующему законодательству РФ, допускаются высказывания, создающие ложное восприятие. Из-за этого не всегда возможно оспорить в суде те или иные слова и защитить честь, достоинство и деловую репутацию. Однако юристы Пригожина скрупулезно проанализировали фразы Любови Соболь и нашли нарушающую нормы законодательства. Это слова сотрудницы ФБК, прозвучавшие в майском выпуске программы «A-team».

Юристы компании уверены, что у иска хорошие перспективы в суде.

«Юридическая служба Евгения Викторовича готовит соответствующие материалы для передачи дела в суд. О передаче и содержании искового заявления пресс-служба проинформирует позже», – заявили в «Конкорде».

Стоит отметить, что компания Евгения Пригожина уже встречалась с Соболь в суде. В мае Мещанский районный суд Москвы приостановил рассмотрение коллективного иска к «Конкорду», инициированного юристом ФБК из-за «невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого в гражданском, уголовном или административном производстве, а также дела об административном правонарушении». Первый коллективный иск Соболь к «Конкорду» был приостановлен еще 15 апреля. Это говорит о слабой профессиональной подготовке сотрудницы «Фонда борьбы с коррупцией».

Этой зимой Любовь Соболь приезжала в Санкт-Петербург на переговоры с Евгением Пригожиным, в ходе которых потребовала от бизнесмена 300 миллионов рублей за прекращение фейковой информационной кампании против «Конкорда». Предприниматель категорически отказал шантажистке. Ранее на встречу с Пригожиным с таким же требованием приезжал Алексей Навальный.