Любовь Соболь потерпит фиаско

Все усилия блогера Алексея Навального и юриста так называемой ФБК Любови Соболь сейчас направлены на борьбу за место в Мосгордуме. Известно, что главным конкурентом Любови выступает Нюта Федермессер.

Однако журналист Антон Красовский считает, что у Соболь нет шансов обойти Федермессер. Более того, он уверен в провале представителей ФБК на предстоящих выборах.

Предвыборная кампания еще не началась. Ее старт намечен на июнь. Но уже сейчас среди оппозиционно настроенных кандидатов развернулось небывалое противостояние. Нарушив закон о выборах, Соболь провела агитацию в пользу своей кандидатуры. Ее плакаты появились в Пресненском районе столицы досрочно – еще до решения избиркома о регистрации кандидатов. Более того, согласно законодательству, без предварительного согласования агитация может размещаться исключительно в строго отведенных для этого местах. Поэтому попытки Соболь привлечь внимание избирателей было расценено самими горожанами как вандализм.

После одного фиаско Соболь ждало следующее. Редактор радиостанции «Эхо Москвы», председатель Общественного штаба по наблюдению Алексей Венедиктов предложил использовать в ряде избирательных округов систему для электронного голосования. На прошлых выборах, благодаря внедренному новшеству, точность подсчета голосов была максимальной. Но Навальный и Соболь выступили против прозрачности во время голосования. Инициатива Венедиктова им не понравилась. В итоге между некогда близкими друзьями произошел конфликт.

Очередной скандал Соболь устроила после того, как стало известно о намерениях экс-главы московского «Яблока» Сергея Митрохина и общественного деятеля Нюты Федермессер принять участие в гонке. Чувствуя возросшую конкуренцию, из ФБК даже написали открытое письмо Федермессер с настоятельной рекомендацией снять свою кандидатуру. Просьбу Соболь объяснила якобы возникшим преимуществом на выборах «Единой России». Хотя истинная причина кроется в другом. Любовь боится, что не сможет тягаться с Федермессер.

Журналист Красовский уверен, что Нюта - фаворит в округе. Она способна продуктивно работать как с жителями Москвы, так и с администрацией города. Поэтому выбор москвичей с большой степенью вероятности будет сделан в ее пользу.

Навальный и Соболь понимают, что их шансы ничтожно малы, поэтому пустили в ход самые грязные технологии. На Федермессер оказано давление в сети. Кроме этого, в каждом столичном избирательном округе есть кандидат от Навального, перед которым должны разбегаться все остальные партии и самовыдвиженцы. Но Красовский считает, что даже это не спасет Соболь от провала. Она не общественный деятель, тем более не политик, и по сути, ничего собой не представляет.

Красовский подытожил, что все действия Навального и Соболь против Федермессер – явные признаки неминуемого крушения всего, что связано с ФБК.