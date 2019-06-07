Любовь Соболь использует «грязные» методы в борьбе за место в МГД

Главный редактор RT Маргарита Симоньян была госпитализирована после инцидента в редакции радиостанции «Эхо Москвы», куда она пришла на эфир. Без предупреждения к женщине, которая ожидает ребенка, с включенной камерой подошла кандидат в депутаты Мосгордумы, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и стала задавать вопросы о недавнем расследовании ее организации о деятельности столичных чиновников.

«Пришла на эфир «Эха», и у входа меня встретила Любовь Соболь с включённой камерой и вопросами почему-то про Собянина. Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила», — написала Маргарита Симоньян в Twitter.

Главный редактор RT предложила Соболь договориться об интервью в рабочем порядке – через пресс-службу. Вскоре Симоньян почувствовала недомогание и была госпитализирована. Программу «Все сложно», в которой она должна была принять участие, отменили.

Вскоре главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов принес извинения за то, что произошло в его редакции.

На инцидент также косвенно отреагировала глава пресс-службы Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Соболь – это животное. А теперь попробуйте поспорить», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Примечательно, что Любовь Соболь, которая сама является матерью, крайне нетерпимо относится к попыткам взять у нее незапланированное интервью. Так, недавно человека, который подошел к ней на улице с вопросом и включенной камерой мобильного телефона, она назвала «мразью» и начала хватать его за руки. Аналогичным образом ведет себя основатель ФБК Алексей Навальный, от команды которого Любовь Соболь идет на выборы в столичный парламент. Причем это касается не только «троллей с телефонами», но и корреспондентов либерального телеканала «Дождь».

Еще месяц назад юрист ФБК жаловалась на то, что к ней пристают с вопросами и называла это «давлением» со стороны ее противников. Теперь же она взяла эту тактику на вооружение и применила ее в отношении находящейся в положении Симоньян.

Вероятно, таким образом Любовь Соболь пыталась лишний раз засветиться в прессе в рамках предвыборной кампании. Недоумение вызывает не только ее методы, но и выбор для этих целей Маргариты Симоньян.

Любовь Соболь намеревалась получить комментарий у главного редактора RT по поводу недавнего расследования ФБК. В нем Алексей Навальный утверждает, что столичная мэрия предоставляет чиновникам квартиры в новостройках, которые должны были получить очередники и молодые семьи. При этом никакой связи между Симоньян и правительством Москвы не прослеживается, и главред RT не является экспертом по подобным вопросам.

В редакции «Эха Москвы» Любовь Соболь также оказалась по приглашению радиостанции, где выступила с комментарием по поводу цензуры в Высшей школе экономики в связи с ее избирательной кампанией.