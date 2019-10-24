Любопытному на днях прищемили нос в дверях

Они хотят знать о вас все. Чтобы выгодно продавать вам, чтобы эффективно обирать вас, а если будет нужно – чтобы быстро уничтожить вас.

Глава МВД России Владимир Колокольцев объявил на Международном полицейском саммите в Южной Корее, что все московские камеры наблюдения – более 150 тысяч штук – оснастят системой распознавания лиц.

Строго говоря, обычная камера ничего распознать не может, она просто получает картинку и передает ее на сервера, где уже и происходит сличение лиц с образцами из базы данных. Встраивать мощный процессор и широкополосную связь с базой в каждую камеру расточительно и нелепо. Однако Владимир Александрович настаивает:

«В Москве развернута масштабная сеть, насчитывающая порядка 3 тысяч интеллектуальных видеокамер по распознанию лиц»

Что ж, в городе, где способны 2-3 раза в год перекладывать на тех же местах асфальт и плитку, вполне способны оснастить полторы сотни тысяч камер передовым железом вместо того, чтобы поставить несколько серверов. Впрочем, почему полторы? Мэр Сергей Собянин говорит и вовсе о двухстах тысячах кремниево-стальных соглядатаев.

Более того, нам говорят, что эти соглядатаи уже проявили свою эффективность:

«За два года с помощью столичной сети камер задержали около 300 подозрительных лиц. В одном только метро «засветились» 62 человека, находящиеся в федеральном розыске»

«Подозрительным» может быть у нас кто угодно. Например, вы зашли на оппозиционный интернет-ресурс, купили футболку в цветах американского флага, оказались на улице в числе более трех человек без предварительного согласования (закон о запрете таких сборищ никто не отменял) – вы уже подозрительная личность.

При этом объемы нарушения закона о персональных данных подсчитать решительно невозможно. Чиновники при упоминании этого закона только хихикают. Поэтому имеет смысл поддержать некую Алену Попову, которая попросила Савеловский суд Москвы запретить функционирование системы распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.

Понятно, что это чистой воды политика (Попова когда-то была задержана на пикете возле Госдумы, в результате чего и познакомилась поближе с распознаванием лиц), что там будет активно пиариться внесистемная оппозиция – Бог с ней. Это тот случай, когда общество должно совместно объяснить власти, в какую сторону та движется.

А кто следить будет?

Колокольцев и Собянин – не чужие друг другу люди. Нынешний главный полицейский России возглавлял московское УВД, когда Юрия Лужкова убрали в отставку. Мэр и силовик прекрасно сработались, радовали бы москвичей и дальше, но Владимир Путин вернулся на пост президента, а возглавивший правительство Дмитрий Медведев постарался избавиться от эксцентричного Рашида Нургалиева.

Но взаимопонимание у двух высокопоставленных чиновников, безусловно, осталось. Одному нужно наблюдение и распознавание в своих целях (борьбы с преступностью), другому - в своих целях (организация тендеров на закупки и ремонт, распространение таргетированной рекламы).

Но просим прощения, а что, министру внутренних дел больше нечем заняться? Внутренние дела этих внутренних дел в полном порядке?

Только что всю страну потрясла смерть калининградского работяги в отделении полиции – он там сварился заживо, а камеры видеонаблюдения случайно оказались испорченными. Министр внутренних дел здорового государства в это время увольняет руководство калининградской полиции, но в государстве курильщика – выступает в Сеуле, рассуждая о московском распознавании лиц.

А ведь Колокольцев в свое время сменил в Москве Пронина – того отправили в отставку после расстрела людей в универсаме «Остров». Потом Колокольцев сменил в России Нургалиева – того отправили в отставку после целой серии скандалов, сопровождавших милицейско-полицейскую реформу.

Но сам Владимир Александрович, получавший посты из-за осечек предшественников, совершенно не торопится нести ответственность за происходящее в стране, хотя, например, «дело Голунова» вскрыло огромные проблемы во вверенном ему ведомстве. Да и в отделениях полиции люди гибнут, судя по сообщениям СМИ, ничуть не реже, чем при Нургалиеве.

Давайте сначала поставим камеры во все отделения полиции, не исключая здания федерального МВД, будем постоянно проверять их работоспособность, а при любом ЧП публиковать записи без цензуры в открытом доступе

Если это позволит снизить преступность в полиции, можно будет рассмотреть и расширение эксперимента. Но не раньше. И лучше после всеобщего осуждения и референдума.

А что дальше?

Обсуждая подобные решения, всегда нужно не только обсуждать плюсы и минусы прямо сейчас, но и экстраполировать происходящее на долгосрочную перспективу.

Все в России делается в рамках укрепления законности, причем примерно с 2012 года это укрепление стало чрезвычайно назойливым. Налоговики все эффективнее трясут недоимки. Судебные приставы получили полный доступ к счетам должников, а скоро этот доступ предоставят налоговой и ГИБДД. На автодорогах мегаполисов автоматически штрафуют уже просто за пересечение сплошных линий между потоками одного направления (а линии эти размножаются на глазах).

Невозможно открыть счет в приличном банке без прохождения биометрических процедур. Угрозы незарегистрированным работягам становятся все серьезнее, при этом число сборов и взносов с зарегистрированных постоянно растет. Следственные органы представляют в суды безукоризненные заключения, обеспечивая более 99% обвинительных приговоров. Государственные структуры исправно получают от операторов связи данные о передвижениях граждан, от интернет-служб – об их поведении в глобальной сети.

Списки экстремистских материалов постоянно растут. Нам запретили собираться более трех без предварительного уведомления. Выходят новые законы о защите представителей власти от критики тех, кто им эту власть доверил. Причем доверил, кажется, навсегда – оппозиция ни под каким предлогом не допускается на выборы, чтобы хоть как-то попытаться изменить это положение вещей. Например, опротестовать повсеместное введение распознавания лиц

Что будет дальше? Пешее передвижение по заранее расчерченным маршрутам в строго определенное время? Предоставление Управе графика посещения друзей и родственников? Письменные объяснения перед майором ФСБ за плохое настроение в день рождения вождя? Запрет на шторы, занавески и одежду с карманами? Все это, разумеется, в рамках борьбы с преступностью. Господа, десять лет назад антиутопией казалось перечисленное в прошлом абзаце, через десять лет вам и этот будет казаться обыденностью.

Бороться с преступностью путем тотального контроля над всеми – безусловно, весьма эффективный путь. Потому что самый законопослушный в мире человек – это изнемогший от голода узник концлагеря на короткой цепи в карцере. Именно к этому состоянию толкают вас чиновники, депутаты, силовики и налоговики. Не сразу, постепенно, чтобы успевали привыкнуть к промежуточным итерациям.

* * *

Одновременно с высказываниями Колокольцева всем известный Google опубликовал предупреждение под говорящим названием «Имейте в виду». В «корпорации добра» попросили не полагаться на систему распознавания лица в знаковом для компании смартфоне Pixel 4 – ее может обмануть человек, просто похожий на владельца. И наоборот – смартфон «откроется», если поднести его камеру к лицу спящего владельца. То есть при необходимости «подставить» кого-либо под подозрение в совершении какого-то преступления перед видеокамерами будет совершенно не сложно. И это еще один аргумент против всеобщей слежки.

P.S. Перед написанием этого материала автор купил себе первую в жизни бейсболку.