Любителям пьяной езды теперь придется сидеть в тюрьме три года

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Весной в России могут быть приняты новые меры, которые позволят более жестко наказывать водителей за повторное пьяное вождение.

В Госдуме готовы принять проект закона об ужесточении наказания для выпивающих нарушителей. Теперь срок заключения может составить до трех лет, а сумма штрафа вырастет до 500 тысяч рублей.

Как отмечают страховщики, именно в мае начинает расти число «пьяных» автоаварий. Причем по вине нетрезвых водителей происходит каждое десятое ДТП. В 2020 году из-за выпивших водителей погибли более четырех тысяч человек, сообщает «Рен ТВ».

Напомним, масштабные рейды пройдут на дорогах во всех регионах России.

Особое внимание уделят пьяным водителям и наркоманам. Автоинспекторы проверят автолюбителей, которые находятся за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.