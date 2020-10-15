Любителям пощеголять открытым лицом придется гулять по Москве на своих двоих

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Пассажиры, не использующие средства индивидуальной защиты - маски и перчатки - не смогут воспользоваться услугами московского транспорта.

О новых мерах по борьбе с коронавирусом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы в четверг.

«Мы получили предписание от главного санитарного врача Москвы о мерах профилактики коронавируса. Теперь перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если поездка уже оплачена. Пассажиры обязаны носить маски и перчатки», - приводит заявление представителей ведомства агентство «Интерфакс».