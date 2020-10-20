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Любителям кальянов грозят трудности в табачных магазинах от Минздрава

Антон Мельников
20 октября, 2020 23:30
1 мин
d
Pixabay

Министерство здравоохранения России опубликовало законопроект, согласно которому у тех, кто покупает кальяны и электронные устройства для табака будут проверять паспорта.

В документе идёт речь о поправках к действующему с 2014 года приказу, который регулирует продажу и потребление табачной продукции в России.

«По тексту приказа после слов "потребления табака" дополнить словами "и иной никотинсодержащей продукции, использования кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции», - сообщается в опубликованном в документе.

Внесение поправок будет обсуждаться до 3 ноября.

Данные изменения связаны с вступлением в силу закона о приравнивании кальянов и электронных сигарет к никотинсодержащей продукции, поясняет «Интерфакс».

темы
Минздрав
табак
курение
кальян
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