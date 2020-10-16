Любителям алтайской ночной жизни предстоит поскучать из-за ковида

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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин принял решение о запрете ночной работы для предприятий общественного питания. Причиной неизменно остается пандемия и плохая статистика.

«В нашем регионе наблюдается стремительный рост заболеваемости. Накануне был установлен новый антирекорд - 148 заболевших за сутки. Мы остаемся регионом с одним из самых низких показателей летальности среди пациентов с коронавирусной инфекцией, но, к сожалению, и этот показатель у нас растет - только за минувшие сутки мы потеряли троих человек. Мы видим, что инфекция распространяется стремительно», - гласит сообщение, опубликованное пресс-центром регионального правительства.

По словам Хорохордина, полное закрытие предприятий будет слишком рискованным шагом для экономики, а потому, работа общепита будет ограничена с 22:00 местного времени до 8:00.

«К сожалению, известны случаи, когда в местах общепита устраивались массовые мероприятия в вечернее и ночное время с полным игнорированием правил», - цитирует сетования чиновника «Интерфакс».